Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское»
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли

Между командой Махачева и другом Макгрегора произошла потасовка на турнире UFC

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Участники команды чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева ввязались в драку с американским бойцом Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Об этом сообщает MMA Junkie.

Инцидент произошел перед началом основного карда. Среди участников потасовки были бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охрана разняла спортсменов. Cам Дэнис дружит с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, у которого была большое противостояние с другим российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.

Главным событием турнира стал титульный бой Ислама Махачева с чемпионом Джеком Деллой Маддаленой. Махачев одержал победу за титул в полусреднем весе единогласным решением судей. После победы Махачев стал двойным чемпионом UFC в легком и полусреднем весах.

Расскажите друзьям