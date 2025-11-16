Между командой Махачева и другом Макгрегора произошла потасовка на турнире UFC

Участники команды чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева ввязались в драку с американским бойцом Диллоном Дэнисом на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Об этом сообщает MMA Junkie.
Инцидент произошел перед началом основного карда. Среди участников потасовки были бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охрана разняла спортсменов. Cам Дэнис дружит с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, у которого была большое противостояние с другим российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.
Главным событием турнира стал титульный бой Ислама Махачева с чемпионом Джеком Деллой Маддаленой. Махачев одержал победу за титул в полусреднем весе единогласным решением судей. После победы Махачев стал двойным чемпионом UFC в легком и полусреднем весах.