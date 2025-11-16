Между командой Махачева и другом Макгрегора произошла потасовка на турнире UFC

Инцидент произошел перед началом основного карда. Среди участников потасовки были бывший боец UFC Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков. Охрана разняла спортсменов. Cам Дэнис дружит с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором, у которого была большое противостояние с другим российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.