Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
Между командой Махачева и другом Макгрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское»
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли

В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

Фото/Unsplash

Бывший настоятель монастыря Шаолинь в Китае арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает CNA со ссылкой на местные власти.

Ши Юнсинь был отстранен от должности еще в июле за «недостойное поведение». Власти провинции Хэнань одобрили его арест по «подозрению в хищении, незаконном присвоении средств и получении взяток в качестве негосударственного служащего».

Ши вступил в должность настоятеля монастыря в 1999 году. Он подвергался критике за «коммерциализацию буддизма», пишет CNA. Ранее бывшие монахи обвиняли Юнсиня в хищении средств храма, содержании парка люксовых автомобилей и рождении детей от нескольких женщин.

Недавно в Китае задержали двух женщин, которые спрятали под юбками 68 черепах. Они примотали пресмыкающихся к ногам колготками.

Расскажите друзьям