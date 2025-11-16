В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

Бывший настоятель монастыря Шаолинь в Китае арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает CNA со ссылкой на местные власти.
Ши Юнсинь был отстранен от должности еще в июле за «недостойное поведение». Власти провинции Хэнань одобрили его арест по «подозрению в хищении, незаконном присвоении средств и получении взяток в качестве негосударственного служащего».
Ши вступил в должность настоятеля монастыря в 1999 году. Он подвергался критике за «коммерциализацию буддизма», пишет CNA. Ранее бывшие монахи обвиняли Юнсиня в хищении средств храма, содержании парка люксовых автомобилей и рождении детей от нескольких женщин.
Недавно в Китае задержали двух женщин, которые спрятали под юбками 68 черепах. Они примотали пресмыкающихся к ногам колготками.