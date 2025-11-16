В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт

В Москве 15 ноября прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт. Об этом говорится в инстаграме* заведения.
На закрытии диджей-сеты сыграл оригинальный состав мотокафе: Кирилл Язенцев, Миша Политковский, Валери Риц, Саша Вепр, Виталик Иванов. Как пишет команда проекта, 17 ноября кафе «закроет двери на большой и долгий ремонт».
Неизвестно, когда «Энтузиаст» откроется вновь. В пиар-службе заведения не ответили на запрос «Афиши Daily». Как утверждает телеграм-канал «Psycho Daily», владельцы объяснили закрытие «моральной усталостью и заведения, и друг друга».
«Говорят, что землю под „Энтузиастом“ должны разрыть, и через какое‑то время на его месте откроется что‑то новенькое с пространным подвальным помещением. Не факт, что это новое будет тем же мото-кафе с пивком, сэндвичами и приветконцертом», — написали в телеграм канале.
«Энтузиаст» открылся в центре Москвы в 2013 году в Столешниковом переулке. На сайте проекта говорится, что это не только кафе, но также бар и магазин виниловых пластинок.