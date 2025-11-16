Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»

Съемки третьего и последнего сезона «Эйфории» завершились, пишет Deadline. Они продлились девять месяцев.
Об этом рассказала актриса Сидни Суини во время обсуждения фильма «Кристи» на конференции Deadline. «Вы знаете, я ничего не могу сказать, совсем ничего. Я закончила съемки на прошлой неделе, это очень захватывающе. Мы снимались с февраля», — ответила Cидни, когда ее спросили о сериале.
Премьера сезона состоится в 2026 году. Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года.
Недавно HBO объявил каст третьего сезона сериала. В нем появились 18 новых актеров, в том числе Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот.