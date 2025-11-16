В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское»

За год восстановили фасады памятника, лепной карниз на отдельных участках и пояс над цоколем. Специалисты также улучшили состояние белокаменных ступеней, стен и потолков, деревянных окон и дверей, а также напольных покрытий. Для дальнейшей эксплуатации здания смонтировали инженерное оборудование.