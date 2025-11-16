Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»

В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское»

Фото: mos.ru

В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское». Об этом сообщается в телеграм-канала мэра Сергея Собянина.

За год восстановили фасады памятника, лепной карниз на отдельных участках и пояс над цоколем. Специалисты также улучшили состояние белокаменных ступеней, стен и потолков, деревянных окон и дверей, а также напольных покрытий. Для дальнейшей эксплуатации здания смонтировали инженерное оборудование.

Сытный двор возведен в ХVII веке как часть загородной резиденции царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Здание было одноэтажным с несколькими каменными палатами, в которых пекли хлеб, хранили припасы, готовили вина, квас, рыбу и мясные блюда. В 1760-е годы Сытный двор был надстроен вторым этажом.

Уже в декабре Сытный двор станет площадкой для временной выставки «Романовы. Из Петергофа в Москву». Недавно в столице завершили работы по сохранению домика Петра I и церкви Вознесения Господня — памятника XVI века, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

