В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе «Коломенское». Об этом сообщается в телеграм-канала мэра Сергея Собянина.
За год восстановили фасады памятника, лепной карниз на отдельных участках и пояс над цоколем. Специалисты также улучшили состояние белокаменных ступеней, стен и потолков, деревянных окон и дверей, а также напольных покрытий. Для дальнейшей эксплуатации здания смонтировали инженерное оборудование.
Сытный двор возведен в ХVII веке как часть загородной резиденции царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Здание было одноэтажным с несколькими каменными палатами, в которых пекли хлеб, хранили припасы, готовили вина, квас, рыбу и мясные блюда. В 1760-е годы Сытный двор был надстроен вторым этажом.
Уже в декабре Сытный двор станет площадкой для временной выставки «Романовы. Из Петергофа в Москву». Недавно в столице завершили работы по сохранению домика Петра I и церкви Вознесения Господня — памятника XVI века, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.