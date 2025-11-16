Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home

Умерла блогер Ирина Небога

Фото: @neneboga

Блогер Ирина Небога умерла на 22-м году жизни. Об этом сообщили в ее телеграм-канале. Она болела раком костей.

«Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении, которое написано от имени девушки.

Саркому Юинга Ирине диагностировали в 16 лет, в 2020 году. Дважды она выходила в ремиссию. «Метастазы в легких выросли, пошли метастазы в кости. вообще непонятно, что делать дальше», — написала она в конце октября 2025 года.

Небога рассказывала о заболевании в соцсетях. У нее было более миллиона подписчиков в TikTok.

