Умерла блогер Ирина Небога

Блогер Ирина Небога умерла на 22-м году жизни. Об этом сообщили в ее телеграм-канале. Она болела раком костей.
«Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении, которое написано от имени девушки.
Саркому Юинга Ирине диагностировали в 16 лет, в 2020 году. Дважды она выходила в ремиссию. «Метастазы в легких выросли, пошли метастазы в кости. вообще непонятно, что делать дальше», — написала она в конце октября 2025 года.
Небога рассказывала о заболевании в соцсетях. У нее было более миллиона подписчиков в TikTok.