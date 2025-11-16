Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

В 2027 году должен состояться переход вузов на новую модель образования, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева. Ведущие вузы страны начнут переход раньше — в 2026/27 учебном году.

Она подразумевает отказ от Болонской системы: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Теперь в России устанавливается базовое и специализированное (магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка) высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Для получения базового высшего нужно будет учиться от четырех до шести лет, в магистратуре — от одного года до трех лет.

Известно, что для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Для специальностей из сферы туризма и индустрии гостеприимства — четыре года.

