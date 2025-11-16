В Дубае открылся самый высокий отель в мире

Первые постояльцы заселились в дубайский отель Ciel Dubai Marina, официально признанный самым высоким в мире, пишет The National.
На его строительство потратили 2 млрд дирхамов (544 млн долларов). Открытие отеля произошло 15 ноября. Изначально оно было запланировано на 2024 год, но было отложено. У Ciel Dubai Marina 1004 номеров на 82 этажах.
Высота отеля — 377 метров. Она превысила высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае — 356 метров. В Дубае находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире.
