В Дубае открылся самый высокий отель в мире

Фото: Lucy M/Unsplash

Первые постояльцы заселились в дубайский отель Ciel Dubai Marina, официально признанный самым высоким в мире, пишет The National.

На его строительство потратили 2 млрд дирхамов (544 млн долларов). Открытие отеля произошло 15 ноября. Изначально оно было запланировано на 2024 год, но было отложено. У Ciel Dubai Marina 1004 номеров на 82 этажах.

Высота отеля — 377 метров. Она превысила высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае — 356 метров. В Дубае находятся восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире.

Источник: First Group/Youtube

Недавно в Дубае появился ресторан с нейросетью в роли шеф-повара. Блюда в нем готовят люди, но всем остальным — от создания меню до атмосферы заведения и подачи блюд — занимается языковая модель Chef Aiman.

