Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца

@cosmic_background

Астрофотограф из США Эндрю МакКарти сделал поразительный снимок парашютиста на фоне Солнца. Получившиеся кадры он опубликовал у себя в инстаграме*.

Фотография получила название «Падение Икара». МакКарти уточнил, что для ее создания потребовались колоссальное планирование и техническая точность. «Возможно, это первое подобное фото в истории», ― написал он в соцсети X.

1/2
© @cosmic_background
2/2
© @cosmic_background

Парашютист на фото ― ютубер, музыкант и друг МакКарти Габриэль С.Браун. Он выпрыгнул из маленького самолета с винтовым двигателем на высоте 1070 метров примерно в 2440 метрах от фотоаппарата.

Для столь впечатляющего результата астрофотографу потребовались недели подготовки и шесть попыток, чтобы правильно выстроить самолет на фоне Солнца. При этом сам прыжок с парашютом был только один.

Видео: @cosmic_background

«У нас был очень узкий угол обзора, поэтому пришлось пробовать несколько раз. На сам прыжок у нас была только одна попытка — на безопасную перекладку парашюта ушло бы слишком много времени», — пояснил МакКарти.

Недавно фотографы запечатлели в небе над Новой Зеландией одно из самых редких природных явлений — красные молнии, более известные как «красные спрайты».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

