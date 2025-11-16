Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца

Астрофотограф из США Эндрю МакКарти сделал поразительный снимок парашютиста на фоне Солнца. Получившиеся кадры он опубликовал у себя в инстаграме*.
Фотография получила название «Падение Икара». МакКарти уточнил, что для ее создания потребовались колоссальное планирование и техническая точность. «Возможно, это первое подобное фото в истории», ― написал он в соцсети X.
Парашютист на фото ― ютубер, музыкант и друг МакКарти Габриэль С.Браун. Он выпрыгнул из маленького самолета с винтовым двигателем на высоте 1070 метров примерно в 2440 метрах от фотоаппарата.
Для столь впечатляющего результата астрофотографу потребовались недели подготовки и шесть попыток, чтобы правильно выстроить самолет на фоне Солнца. При этом сам прыжок с парашютом был только один.
«У нас был очень узкий угол обзора, поэтому пришлось пробовать несколько раз. На сам прыжок у нас была только одна попытка — на безопасную перекладку парашюта ушло бы слишком много времени», — пояснил МакКарти.
Недавно фотографы запечатлели в небе над Новой Зеландией одно из самых редких природных явлений — красные молнии, более известные как «красные спрайты».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.