Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме

После выхода третьего сезона «Белого лотоса» резко возросло количество поисковых запросов о лоразепаме ― противотревожном препарате, которым пользуется героиня сериала. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает The Guardian.
Число запросов по лоразепаму оставалось стабильным с января 2022 года до конца первой недели февраля 2025-го ― именно тогда вышел новый сезон «Белого лотоса». С тех пор интерес к препарату в поисковиках удвоился ― за 12 недель было примерно 1,6 млн дополнительных запросов.
Выросло и число запросов, как достать лоразепам ― на 64% или на примерно 30 тыс. дополнительных поисков. Аналогичных всплесков по запросам, связанным с алпразоламом или клоназепамом — другими бензодиазепинами ― не наблюдалось.
Лоразепам в «Белом Лотосе» регулярно употребляет Виктория Рэтлифф ― избалованная домохозяйка из Северной Каролины. Препарат используется для лечения тревожности. Считается, что он усиливает в мозге эффект нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты).
По словам ученых, результаты исследования вызывают беспокойство на фоне роста количества рецептов на бензодиазепины и числа нелегальных онлайн-аптек. Исследователи отметили, что в «Белом лотосе» не показали риски резкой отмены лоразепама ― панические атаки, возбуждение и судороги. Там также не упомянули об опасности употребления алкоголя во время приема бензодиазепинов.
Авторы работы считают, что индустрии развлечений стоит выработать «наилучшие практики» показа рецептурных лекарств. Например, можно использовать информационные справки о здоровье и лекарствах, чтобы удовлетворить интерес зрителей.