Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме

По словам ученых, результаты исследования вызывают беспокойство на фоне роста количества рецептов на бензодиазепины и числа нелегальных онлайн-аптек. Исследователи отметили, что в «Белом лотосе» не показали риски резкой отмены лоразепама ― панические атаки, возбуждение и судороги. Там также не упомянули об опасности употребления алкоголя во время приема бензодиазепинов.