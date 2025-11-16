В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США

Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме

Фото: HBO

После выхода третьего сезона «Белого лотоса» резко возросло количество поисковых запросов о лоразепаме ― противотревожном препарате, которым пользуется героиня сериала. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает The Guardian.

Число запросов по лоразепаму оставалось стабильным с января 2022 года до конца первой недели февраля 2025-го ― именно тогда вышел новый сезон «Белого лотоса». С тех пор интерес к препарату в поисковиках удвоился ― за 12 недель было примерно 1,6 млн дополнительных запросов.

Выросло и число запросов, как достать лоразепам ― на 64% или на примерно 30 тыс. дополнительных поисков. Аналогичных всплесков по запросам, связанным с алпразоламом или клоназепамом — другими бензодиазепинами ― не наблюдалось.

Лоразепам в «Белом Лотосе» регулярно употребляет Виктория Рэтлифф ― избалованная домохозяйка из Северной Каролины. Препарат используется для лечения тревожности. Считается, что он усиливает в мозге эффект нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты).

По словам ученых, результаты исследования вызывают беспокойство на фоне роста количества рецептов на бензодиазепины и числа нелегальных онлайн-аптек. Исследователи отметили, что в «Белом лотосе» не показали риски резкой отмены лоразепама ― панические атаки, возбуждение и судороги. Там также не упомянули об опасности употребления алкоголя во время приема бензодиазепинов.

Авторы работы считают, что индустрии развлечений стоит выработать «наилучшие практики» показа рецептурных лекарств. Например, можно использовать информационные справки о здоровье и лекарствах, чтобы удовлетворить интерес зрителей.

Расскажите друзьям