Британская руппа Gorillaz выступят на фестивале Park Live в Казахстане в 2026 году. Об этом говорится на сайте мероприятия.
Park Live 2026 состоится в Алма-Ате в комплексе «Первомайские пруды». Продажа билетов стартует 17 ноября. Gorillaz сыграют 22 августа. В этом году на фестивале выступали Робби Уильямс и Мэрилин Мэнсон.
В 2026 году Gorillaz впервые за три года представят новый альбом «The Mountain». Это будет их девятый студийный альбом.
Gorillaz — британская группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. У проекта есть «виртуальные музыканты», сделанные с помощью анимации: 2-D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс.