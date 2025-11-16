В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США

Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году

Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

Британская руппа Gorillaz выступят на фестивале Park Live в Казах­стане в 2026 году. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Park Live 2026 состоится в Алма-Ате в комплексе «Первомайские пруды». Продажа билетов стартует 17 ноября. Gorillaz сыграют 22 августа. В этом году на фестивале выступали Робби Уильямс и Мэрилин Мэнсон.

В 2026 году Gorillaz впервые за три года представят новый альбом «The Mountain». Это будет их девятый студийный альбом.

Gorillaz — британская группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. У проекта есть «виртуальные музыканты», сделанные с помощью анимации: 2-D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс.

