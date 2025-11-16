В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет

Фото: Дмитрий Григорьев/ СПбГУ

Ученые СПбГУ обнаружили в Ленобласти ствол дерева девонской эры возрастом около 385 млн лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ценный объект нашли в Шалово-Перечинском песчаном карьере в Лужском районе. Специалисты неделю извлекали его из земли. Сперва предполагалось, что это прототаксит ― ископаемый организм, который часто интерпретируют как гигантский гриб. Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу.

Вероятно, это самая ранняя находка на территории Русской платформы, где развитая корневая система связана с основным стволом растения. Изучение образца позволит расширить представления о географии и возрасте ранних древесных растений, понять механизмы их адаптации к внешней среде.

«Найденный образец имеет особую ценность в контексте изучения прототакситов, природа которых остается предметом научных дискуссий уже более 150 лет. Для точной идентификации найденного образца необходимо провести детальное изучение его анатомического строения. Полученные данные позволят пересмотреть материал, ранее описанный как прототакситы», ― отметила ассистента кафедры региональной геологии СПбГУ Анна Любарова.

После завершения исследовательских и реставрационных работ находка займет место в экспозиции Палеонтологического музея СПбГУ.

Недавно на Галапагосских островах нашли томаты, которые эволюционируют в обратном направлении. Они производят соединения, которые не встречались в овощах их вида миллионы лет.

