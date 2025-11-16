В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет

Ценный объект нашли в Шалово-Перечинском песчаном карьере в Лужском районе. Специалисты неделю извлекали его из земли. Сперва предполагалось, что это прототаксит ― ископаемый организм, который часто интерпретируют как гигантский гриб. Однако в процессе расчистки была обнаружена обширная корневая система, что кардинально изменило первоначальную гипотезу.