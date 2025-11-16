В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Снег в Москве растает во вторник
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»

Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата

Фото: @AnderLouis

Писатель и IT-специалист из Мельбурна Андер Луис переводит «Войну и мир» на австралийский жаргонный язык. Об этом сообщает Би-би-си.

Версия Луиса начинается со слов «черт возьми» (bloody hell), русские княжны у него превращаются в «бабенок» (sheilas), а князья ― в балбесов (drongos). Красивые девушки описаны в романе как крошки (chicky babes), князь Василий — важная шишка (a pretty big deal), а княжна Болконская — чумовая красотка (smoking hot).

Текст изобилует матом и австралийскими жаргонизмами, которые невозможно дословно перевести на русский язык. В оригинале книга называется bogan-версией шедевра Льва Толстого. Bogan ― сленговое слово для простоватого, грубоватого человека. «Это как если бы вы рассказывали историю в пабе», ― пояснил автор.

Луис начал проект в 2018 году как шутку. «Главная причина, почему я начал, — мне это было смешно. И я подумал: раз меня смешит, может, и других рассмешит. Почему бы не выложить это в мир», ― сказал он.

Шесть лет проект жил как тихое хобби. Луис издал первые два тома сам и продал всего несколько штук. Все изменилось в начале 2025 года, когда нью-йоркский журналист случайно нашел версию австралийца и выложил цитаты. После этого Луис продал за одну ночь 50 копий.

Сейчас писатель близок к заключению издательского контракта. «Лучшее, что я слышал от читателей, — что им стало куда легче понимать, что происходит», ― отметил он.

Расскажите друзьям