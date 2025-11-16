Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата

Писатель и IT-специалист из Мельбурна Андер Луис переводит «Войну и мир» на австралийский жаргонный язык. Об этом сообщает Би-би-си.
Версия Луиса начинается со слов «черт возьми» (bloody hell), русские княжны у него превращаются в «бабенок» (sheilas), а князья ― в балбесов (drongos). Красивые девушки описаны в романе как крошки (chicky babes), князь Василий — важная шишка (a pretty big deal), а княжна Болконская — чумовая красотка (smoking hot).
Текст изобилует матом и австралийскими жаргонизмами, которые невозможно дословно перевести на русский язык. В оригинале книга называется bogan-версией шедевра Льва Толстого. Bogan ― сленговое слово для простоватого, грубоватого человека. «Это как если бы вы рассказывали историю в пабе», ― пояснил автор.
Луис начал проект в 2018 году как шутку. «Главная причина, почему я начал, — мне это было смешно. И я подумал: раз меня смешит, может, и других рассмешит. Почему бы не выложить это в мир», ― сказал он.
Шесть лет проект жил как тихое хобби. Луис издал первые два тома сам и продал всего несколько штук. Все изменилось в начале 2025 года, когда нью-йоркский журналист случайно нашел версию австралийца и выложил цитаты. После этого Луис продал за одну ночь 50 копий.
Сейчас писатель близок к заключению издательского контракта. «Лучшее, что я слышал от читателей, — что им стало куда легче понимать, что происходит», ― отметил он.