Снег в Москве растает во вторник

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Снег, выпавший в Московском регионе 15 ноября, продержится недолго. Уже во вторник, 18 ноября, он полностью растает из‑за повышения температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 сантиметров говорить преждевременно», ― отметил он.

По словам синоптика, в ночь на вторник температура в столице станет положительной: от +2 до +4 градусов, а по области до +5. Начиная со вторника температура будет выше нормы на 2–3 градуса, дневные температуры составят от +5 до +10.

Снегопад обрушился на Москву в ночь на 15 ноября. За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. Это один из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. «Так поздно в век глобального потепления первый снег отмечался лишь однажды ― 15 ноября 2008 года», ― говорил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Роскосмос» показал, как выглядит с орбиты циклон, принесший в Москву первый снег. Съемку вели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

