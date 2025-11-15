«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой

«Роскосмос» опубликовал видео, на котором видно, как выглядит с орбиты циклон, принесший в Москву первый снег. Ролик появился в телеграм-канале корпорации.
За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. Съемку вели
спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
Осадки обрушились на столицу в ночь на 15 ноября. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в городе выпало до 13–18 мм осадков.
Прогнозы синоптика подтвердили информацию МЧС России. Ведомство рекомендовало автомобилистам в выходные 15–16 ноября соблюдать скоростной режим, парковать машины вдали от деревьев и избегать резких маневров: обгонов, перестроений и опережений.
Пешеходам в непогоду советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. МЧС также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.