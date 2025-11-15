Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Лесли-Энн Брандт, известная по сериалам «Люцифер» и «Ходячие мертвецы: Выжившие», получила главную роль во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности». Об этом пишет Deadline.
Партнерами актрисы станут Джек Рейнор («Солнцестояние»), Рейчел Броснахан («Супермен»), Мэттью Риз («Козел отпущения»), Кортни Б. Вэнс («12 разгневанных мужчин»), Фиона Шоу («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Джон Магаро («Прошлые жизни») и Майкл Розен («Хороший доктор»). Дэвид Э.Келли и Эрика Липез («Утреннее шоу») станут шоураннерами второго сезона.
По информации СМИ, речь в свежей части антологии пойдет об адвокате Лейле Рейнольдс, которой предстоит вести первое для нее дело об убийстве. Оно оказывается громким и сложным, выходящим за рамки ее компетенций. Но обвиняемый Джек Миллман настаивает: делом об убийстве известного судьи должна заниматься именно Лейла.
В основу второго сезона «Презумпции невиновности» ляжет книга Джо Мюррей «Dissection of a Murder». Она выйдет в печать в июле 2026 года.
Первый сезон с Джейком Джилленхолом в главной роли прошел с успехом на Apple TV+ летом 2024 года и стал одним из самых популярных новых проектов стриминга. Джилленхол останется исполнительным продюсером второго сезона, но его персонаж не вернется на экран.