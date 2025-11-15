Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»

По информации СМИ, речь в свежей части антологии пойдет об адвокате Лейле Рейнольдс, которой предстоит вести первое для нее дело об убийстве. Оно оказывается громким и сложным, выходящим за рамки ее компетенций. Но обвиняемый Джек Миллман настаивает: делом об убийстве известного судьи должна заниматься именно Лейла.