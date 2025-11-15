В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
«Роскосмос» показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House

Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»

Фото: Warner Bros. Television


Лесли-Энн Брандт, известная по сериалам «Люцифер»  и «Ходячие мертвецы: Выжившие», получила главную роль во втором сезоне сериала «Презумпция невиновности». Об этом пишет Deadline.

Партнерами актрисы станут Джек Рейнор («Солнцестояние»), Рейчел Броснахан («Супермен»), Мэттью Риз («Козел отпущения»), Кортни Б. Вэнс («12 разгневанных мужчин»), Фиона Шоу («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Джон Магаро («Прошлые жизни») и Майкл Розен («Хороший доктор»). Дэвид Э.Келли и Эрика Липез («Утреннее шоу») станут шоураннерами второго сезона.

По информации СМИ, речь в свежей части антологии пойдет об адвокате Лейле Рейнольдс, которой предстоит вести первое для нее дело об убийстве. Оно оказывается громким и сложным, выходящим за рамки ее компетенций. Но обвиняемый Джек Миллман настаивает: делом об убийстве известного судьи должна заниматься именно Лейла.

В основу второго сезона «Презумпции невиновности» ляжет книга Джо Мюррей «Dissection of a Murder». Она выйдет в печать в июле 2026 года.

Первый сезон с Джейком Джилленхолом в главной роли прошел с успехом на Apple TV+ летом 2024 года и стал одним из самых популярных новых проектов стриминга. Джилленхол останется исполнительным продюсером второго сезона, но его персонаж не вернется на экран.

