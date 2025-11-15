В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных

Конкурс стал частью четырехдневной Международной выставки домашних животных в Таиланде. На ней были представлены бостонские терьеры в жилетках и щенки лабрадоров в свитерах с единорогами, все они катались в колясках. Десятки стендов предлагали товары, такие как «инновационные лежанки для животных» и костюмы пилотов для собак. В ответ на растущий спрос на экзотических животных были выставлены еноты, сурикаты и скунсы. Кроме того, там прошли соревнования по скалолазанию для собак и по перетягиванию тяжестей отдельно для питбулей.