В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных

В Таиланде прошел конкурс по поеданию корма на время среди домашних животных. Победителем стал кот по кличке Киммон — он съел ложку лососевого лакомства за 49,42 секунды, пишет New York Times.
«Обычно Киммон выглядит хмурым, но оживает, когда видит перед собой еду», — рассказала хозяйка Киммона Чутиван. За последний год питомец — помесь шотландской вислоухой с уличной кошкой — вошел в тройку лидеров еще в пяти похожих соревнованиях, которые проходят в Бангкоке каждые несколько месяцев. Второй кот Чутиван Диногонг — метис сфинкса и уличного кота – участвовал в состязании впервые. Он занял второе место, съев лакомство за 50,4 секунды.
Две кошки увезли домой три пакета лакомств из сливочной скумбрии. Киммон также получил 2000 батов (около 5 тыс. рублей).
Организатор соревнования Ануват Лоухаман рассказал, что идея проведения соревнований по поеданию еды для собак и кошек возникла у него в 2019 году. В этом году для участия в соревнованиях, которые продлились два дня, зарегистрировались 187 собак и 236 кошек.
«Мир — место стресса. Людям нравится наблюдать за тем, как едят милые питомцы», — сказал Лоухаман.
Ведущий мероприятия подчеркнул, что команда против принудительного участия питомцев в состязании. «Пусть они ведут себя естественно. Здесь мы просто веселимся», — добавил он.
Конкурс стал частью четырехдневной Международной выставки домашних животных в Таиланде. На ней были представлены бостонские терьеры в жилетках и щенки лабрадоров в свитерах с единорогами, все они катались в колясках. Десятки стендов предлагали товары, такие как «инновационные лежанки для животных» и костюмы пилотов для собак. В ответ на растущий спрос на экзотических животных были выставлены еноты, сурикаты и скунсы. Кроме того, там прошли соревнования по скалолазанию для собак и по перетягиванию тяжестей отдельно для питбулей.
В New York Times отмечают, что в Таиланде растет число владельцев домашних животных, так как рождаемость снижается, а население быстро стареет. «Многие семьи теперь состоят из одиноких людей, бездетных пар или семей с опустевшими гнездами. Владельцев домашних животных называют «мамой» и «папой», и они стараются купить своим малышам всё самое лучшее», — пишет СМИ.