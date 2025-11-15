Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона

Исполнительница главной роли Наташа Лионн покидает шоу, однако создатель сериала Райан Джонсон, его партнер по сериалу «T-Street» Рэм Бергман и Лионн считают, что героям сериала предстоит раскрыть еще множество запутанных историй. Теперь команда ищет новую площадку для показа и хочет заключить контракт сразу на два новых сезона. При этом, неизвестно, сохранит ли свою должность шоураннер Тони Тост.