Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона

Фото: T-Street

Peacock решил не продлевать сериал «Покерфейс» Райана Джонсона на третий сезон. Об этом пишет Deadline.

Исполнительница главной роли Наташа Лионн покидает шоу, однако создатель сериала Райан Джонсон, его партнер по сериалу «T-Street» Рэм Бергман и Лионн считают, что героям сериала предстоит раскрыть еще множество запутанных историй. Теперь команда ищет новую площадку для показа и хочет заключить контракт сразу на два новых сезона. При этом, неизвестно, сохранит ли свою должность шоураннер Тони Тост.

«Покерфейс» вышел в 2023 году. Он рассказывал о Чарли Кейл, женщине, которая обладает даром безошибочно определять ложь. Она сбегает от владельца казино, путешествует по Америке и в каждом новом городе распутывает очередное убийство.

За первый сезон «Покерфейс» получил четыре номинации на «Эмми» и выиграл одну. Джудит Лайт получила приз за лучшую роль приглашенной актрисы в комедийном сериале.

Второй сезон шоу вышел в апреле 2025 года. Во втором сезоне героиня продолжит раскрывать преступления, все еще находясь в бегах. В новых эпизодах также сыграли Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумайл Нанджиани.

