Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска

Январь — стабильный антилидер по отпускам. В этот период доля отдыхающих в 2 раза ниже среднегодовой и в 4 раза ниже, чем в июле. Дело в том, что январь почти всегда является самым невыгодным для отпуска месяцем: стоимость одного рабочего дня из-за обилия выходных высока.