Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска

Фото: Lifeofstock/Freepik

Точка Банк выяснил, в какие месяцы 2025 года россияне брали отпуски и каковы предпочтения во времени отдыха у представителей разных профессий. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

Январь — стабильный антилидер по отпускам. В этот период доля отдыхающих в 2 раза ниже среднегодовой и в 4 раза ниже, чем в июле. Дело в том, что январь почти всегда является самым невыгодным для отпуска месяцем: стоимость одного рабочего дня из-за обилия выходных высока.

По той же причине апрель в 2025 году стал популярнее, чем май. Стоимость одного рабочего дня в мае была значительно выше среднего дневного заработка, от которого рассчитываются отпускные.

Чаще всех остальных отпуск в мае выбирали бухгалтеры, так как это период сразу после сдачи годовой отчетности. Среди представителей этой профессии в мае 2025 года в отпуск ушло в 2 раза больше людей, чем в апреле.

Сотрудники турагентств реже всех отдыхают летом, поскольку для турфирм лето — пик активности. Напротив, риэлторы отдыхают летом чаще, так как активность на рынке снижается. В добывающей промышленности пик отпусков приходится на зиму, что связано с остановкой работ в регионах с суровым климатом.

