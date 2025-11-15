В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире

Фото: Frimufilms/Freepik

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания исправила проблему с постоянным использованием нейросетью ChatGPT длинных тире («—»). Теперь чат-бот будет избегать этого знака препинания, если его об этом попросить.

Активное использование тире в текстах нередко вызывает у читателей подозрения, что автор использовал для их написания искусственный интеллект. С другой стороны, многие указывают, что этот знак препинания активно использовался еще задолго до появления и развития языковых моделей, а его частое применение в ответах ChatGPT как раз связано с корпусом человеческих текстов, на которых нейросеть обучили.

Сэм Альтман написал в соцсетях: «Маленькая, но приятная победа: если вы укажете ChatGPT в пользовательских инструкциях не использовать длинные тире, он наконец-то делает то, что должен!».

Недавно стало известно, что Disney планирует запустить собственную нейросеть для генерации видео. Она будет доступна только пользователям Disney+. Корпорация уже провела продуктивные переговоры с ИИ-компаниями, названия которых не разглашаются.

