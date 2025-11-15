ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире

Активное использование тире в текстах нередко вызывает у читателей подозрения, что автор использовал для их написания искусственный интеллект. С другой стороны, многие указывают, что этот знак препинания активно использовался еще задолго до появления и развития языковых моделей, а его частое применение в ответах ChatGPT как раз связано с корпусом человеческих текстов, на которых нейросеть обучили.