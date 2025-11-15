Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»

Милош Бикович сыграет в новом фильме сербского режиссера Эмира Кустурицы «Последний срок». Его снимут на основе одноименной повести Валентина Распутина. Об этом режиссер сообщил в интервью «ТАСС».
«Это сербский фильм, там будут незнакомые [для российской аудитории актеры]. Бикович будет [играть] одну маленькую роль, мы уже договорились, что в следующем фильме он будет принимать участие», — сказал Кустурица. Он добавил, что съемки проекта должны начаться в апреле 2026 года.
Ранее Эмир Кустурица сообщил, что в следующем году будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Помимо «Последнего срока» он снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступления и наказания» снимется Юра Борисов.
Кроме того, сербский постановщик пишет роман «Как я не снял „Преступление и наказание“». В его основу легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла.
В этом году вышли фильмы «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Алиса в Стране чудес» с Милошем Биковичем. Картины получили неоднозначные отзывы от зрителей и критиков.