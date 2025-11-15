Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября

25 ноября на ВДНХ в Москве откроется каток площадью свыше 20 тыс. квадратных метров. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе комплекса со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
На катке смогут кататься одновременно почти 5 тыс. человек. В этом году, как и в предыдущем, дорожки для катания будут находиться вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Для удобства посетителей предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и многое другое. В зоне отдыха разместят кафе, где будут продавать горячие блины, вафли, калачи, сбитень, сибирский чай и прочие напитки.
Рядом с павильоном №1 «Центральный» оборудуют ледовую арену для хоккейных матчей и локацию для юных гостей. Каток будет открыт со вторника по пятницу с 11.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 23.00. Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно будет на сайте комплекса.
Программа к открытию зимнего сезона на ВДНХ запланирована на 28 и 29 ноября. На катке с 18.30 до 21.30 выступят знаменитые фигуристы. Гостям также покажут театральные постановки и ледовые шоу с акробатическими номерами.
В прошлом году самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ 26 ноября. Он проработал до 27 февраля.