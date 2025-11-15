Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября

Рядом с павильоном №1 «Центральный» оборудуют ледовую арену для хоккейных матчей и локацию для юных гостей. Каток будет открыт со вторника по пятницу с 11.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 23.00. Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно будет на сайте комплекса.