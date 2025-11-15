В Калининграде показали рукопись письма Татьяны Онегину с подписью Пушкина

Вчера в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ) выставили написанное рукой Александра Пушкина письмо Татьяны к Онегину из романа в стихах «Евгений Онегин». Об этом музей сообщил в сообществе «ВКонтакте».
Это цензурная рукопись — в верхней части страницы есть пометка: «Гаевский, 9 декабря 1826 года». Именно Павел Гаевский в то время служил в Петербургском цензурном комитете и курировал произведения Пушкина. На рукописи также находится автограф «А. Пушкинъ».
Рукопись ранее принадлежала архиву министра народного просвещения Российской Империи графа Уварова. В дальнейшем документ по доверенности перешел в ведение управляющего делами графа Николая Терехова и передавался по наследству. Его прапраправнучка Мария Терехова живет в Калининграде — и передала письмо КОИХМ.
Публичный показ оригинала состоялся 14 ноября. С сегодняшнего дня на выставке находится профессиональная копия, а оригинал вернется в личную коллекцию семьи Тереховых.