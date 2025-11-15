Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол

В Калининграде показали рукопись письма Татьяны Онегину с подписью Пушкина

Фото: vk.com/koihm

Вчера в Калининградском областном историко-художественном музее (КОИХМ) выставили написанное рукой Александра Пушкина письмо Татьяны к Онегину из романа в стихах «Евгений Онегин». Об этом музей сообщил в сообществе «ВКонтакте».

Это цензурная рукопись — в верхней части страницы есть пометка: «Гаевский, 9 декабря 1826 года». Именно Павел Гаевский в то время служил в Петербургском цензурном комитете и курировал произведения Пушкина. На рукописи также находится автограф «А. Пушкинъ».

© vk.com/koihm

Рукопись ранее принадлежала архиву министра народного просвещения Российской Империи графа Уварова. В дальнейшем документ по доверенности перешел в ведение управляющего делами графа Николая Терехова и передавался по наследству. Его прапраправнучка Мария Терехова живет в Калининграде — и передала письмо КОИХМ.

Публичный показ оригинала состоялся 14 ноября. С сегодняшнего дня на выставке находится профессиональная копия, а оригинал вернется в личную коллекцию семьи Тереховых.

Расскажите друзьям