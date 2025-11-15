Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние

Большинство россиян (84%) хотели бы провести в этом году зиму не так, как раньше. 23% планируют больше времени проводить на улице, 56% — чаще гулять в парках, 38% — посещать ярмарки, а 35% — кататься на коньках. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито», результаты есть у «Афиши Daily».
Досуг на эту зиму начали планировать пока что меньше половины (43%) россиян, но у каждого пятого (20%) уже есть конкретные планы на весь сезон. Чаще других четкое расписание предпочитают молодые люди 18-24 лет (36%), а представители старших поколений предпочитают действовать по настроению — из них четкие планы есть только у 12-13%. При этом 22% опрошенных вообще не собираются ничего планировать — они предпочитают спонтанность.
16% опрошенных хотели бы добавить путешествий в свой зимний досуг. Среди тех, кто уже построил планы, 32% отправятся на загородные базы отдыха, 21% — будут кататься на горных лыжах или сноуборде, а 16% — рыбачить.
Каждый четвертый (26%) признался, что хочет этой зимой попробовать что-то новое. Среди необычных вариантов досуга респонденты чаще всего отмечали охоту за северным сиянием (45%), катание на собачьих или оленьих упряжках (36%), экскурсию на действующий ледокол (28%). У 24% в планах отправиться в зимний поход с ночевкой в лесу, а у 14% — на подледную рыбалку с инструктором.
К зимнему сезону большинство россиян готовятся основательно — 9 из 10 человек планируют приобрести одежду, экипировку и другие вещи для отдыха в холодное время года. 54% собираются купить новую обувь, 51% — шапки, перчатки, шарфы и теплые носки. 47% респондентов планируют обновить зимнюю одежду, 30% — специальную косметику, например, защитный крем от ветра. 24% купят спортивную экипировку — например, горнолыжный костюм или термобелье, а 23% — спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары.
Домоседы тоже планируют покупки: каждый третий (38%) собирается к зиме добавить уюта в свой дом — купить пледы, теплые пижамы или ароматические свечи. Большинство опрошенных (80%) приобретают их на онлайн-площадках, из них 17% — на «Авито». Зимние вещи часто обходятся дорого, особенно спортивное снаряжение и экипировка, поэтому такие товары часто покупают «с рук».
В среднем на зимний отдых в этом году россияне планируют потратить 21 тыс. рублей. Уложиться в 10 тыс. рублей рассчитывают лишь 28%. Бюджет от 10 до 25 тыс. рублей закладывают 36% россиян, от 25 до 50 тыс. рублей — 23%, а 10% уверены, что потратят больше 50 тыс. рублей.