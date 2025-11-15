Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние

Досуг на эту зиму начали планировать пока что меньше половины (43%) россиян, но у каждого пятого (20%) уже есть конкретные планы на весь сезон. Чаще других четкое расписание предпочитают молодые люди 18-24 лет (36%), а представители старших поколений предпочитают действовать по настроению — из них четкие планы есть только у 12-13%. При этом 22% опрошенных вообще не собираются ничего планировать — они предпочитают спонтанность.