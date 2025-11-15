Crocs выпустит сабо со Сквидвардом

У бренда уже выходила коллекция по мотивам мультсериала Nickelodeon: год назад были созданы другие модели — с Губкой Бобом, его другом Патриком, синие сабо с джиббитсами в виде второстепенных персонажей и другие варианты. Одновременно с выпуском обуви со Сквидвардом в декабре эти дизайны будут перевыпущены.