Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол

Crocs выпустит сабо со Сквидвардом

Фото: Crocs

Crocs представили обувь с осьминогом Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом сообщает House of Heat.

У бренда уже выходила коллекция по мотивам мультсериала Nickelodeon: год назад были созданы другие модели — с Губкой Бобом, его другом Патриком, синие сабо с джиббитсами в виде второстепенных персонажей и другие варианты. Одновременно с выпуском обуви со Сквидвардом в декабре эти дизайны будут перевыпущены.

Сабо со Сквидвардом получились объемными: в районе носка находится рельефная голова с большими глазами, ртом и носом. Ремешок, держащий пятку, отсылает к униформе персонажа в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.

© Crocs

Месяц назад коллаборацию с мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны» представил и другой бренд, adidas. Он выпустил две модели кроссовок: розовую замшевую с Патриком и черные лакированные Stan Smith, похожие на обувь самого Губки Боба.

