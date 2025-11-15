Crocs выпустит сабо со Сквидвардом

Crocs представили обувь с осьминогом Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом сообщает House of Heat.
У бренда уже выходила коллекция по мотивам мультсериала Nickelodeon: год назад были созданы другие модели — с Губкой Бобом, его другом Патриком, синие сабо с джиббитсами в виде второстепенных персонажей и другие варианты. Одновременно с выпуском обуви со Сквидвардом в декабре эти дизайны будут перевыпущены.
Сабо со Сквидвардом получились объемными: в районе носка находится рельефная голова с большими глазами, ртом и носом. Ремешок, держащий пятку, отсылает к униформе персонажа в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.
Месяц назад коллаборацию с мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны» представил и другой бренд, adidas. Он выпустил две модели кроссовок: розовую замшевую с Патриком и черные лакированные Stan Smith, похожие на обувь самого Губки Боба.