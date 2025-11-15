Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году

«Надеюсь, что мы снимем "Zомбилэнд 3" к 2029 году. Разговоры уже идут — первую-то часть мы выпустили в 2009, вторую — в 2019, и будто бы между ними была брошена фраза: "Ну, через 10 лет увидимся". Так что я уже начал все прорабатывать, и, надеюсь, все сложится. Хотя у меня есть и другие проекты, которые я хочу реализовать, посмотрим, какой из них будет первым», — сказал Флейшер.