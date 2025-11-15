Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году

Фото: Columbia Pictures

Рубен Флейшер поделился, что премьера третьей части комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может состояться в 2029 году - спустя 10 лет после выхода второй части. Об этом режиссер рассказал в интервью Deadline.

«Надеюсь, что мы снимем "Zомбилэнд 3" к 2029 году. Разговоры уже идут — первую-то часть мы выпустили в 2009, вторую — в 2019, и будто бы между ними была брошена фраза: "Ну, через 10 лет увидимся". Так что я уже начал все прорабатывать, и, надеюсь, все сложится. Хотя у меня есть и другие проекты, которые я хочу реализовать, посмотрим, какой из них будет первым», — сказал Флейшер.

Он также признался, что он никогда не был большим фанатом зомби. Когда постановщик впервые прочитал сценарий первого «Zомбилэнда», он хотел отказаться его снимать. Однако его уговорил агент. Он сказал, что Флейшер будет «полным идиотом», если не возьмется за этот проект.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышел в 2009 году. В фильме рассказывается о четырех выживших во время зомби-апокалипсиса: осторожном студенте Коламбусе, бесстрашном охотнике на зомби Таллахасси, и двух сестрах Вичите и Литл-Рок. Они объединяются, чтобы отправиться в путешествие по Америке в поисках убежища. В главных ролях снялись Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин и Билл Мюррей.

В продолжении, которое вышло в 2019 году, четверо героев оригинального фильма продолжают путешествовать по разрушенным США. Они встречают новые орды оживших мертвецов и других выживших после зомби-апокалипсиса.

