Федор Конюхов отправился в Антарктиду. Он проведет четыре месяца на одиночной полярной станции на острове Смоленск (Livingston) в архипелаге Южные Шетландские острова. Об этом сообщается в соцсетях путешественника.
Экспедиция началась 15 ноября. «Мы вышли в океан на сутки раньше — 15 ноября в районе ожидается резкое ухудшение погоды. Путь через пролив Дрейка займет у нас около четырех суток. Мы стартовали из Ушуайи на двухмачтовой шхуне: 28 участников экспедиции, включая членов экипажа», — говорится в телеграм-канале.
Команда проведет три дня на острове, возведет сезонную исследовательскую станцию, после чего отправится обратно. Федор Конюхов останется на острове один до марта 2026 года. Он будет вести научные наблюдения вместе в сотрудничестве с Институтом океанологии РАН и ААНИИ и исследовать содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды.
Сын путешественника и глава его экспедиционного штаба Оскар Конюхов рассказывал РИА «Новости», что одиночная станция будет состоять из нескольких палаток — палатка для сна, палатка-мастерская, палатка-часовня. Помимо исследований Конюхов также хочет там рисовать картины и заняться написанием книг о своих путешествиях. Каждые 10 дней к нему будет подходить яхта со свежими продуктами и всем необходимым.
«С этой научной миссией нам, конечно, как команде будет попроще и полегче, потому что Федор будет жить на острове, он никуда не дрейфует, шторма, ураганы ему не страшны, полярных медведей нет, он будет находиться на месте. Мы знаем, что, по крайней мере, в этом смысле он в безопасности, и какой бы шторм ни обрушился на Южные Шетландские острова, там есть где укрыться и переждать», — отмечал Оскар Конюхов. После завершения экспедиции путешественник планирует вернуться на материк уже на девять месяцев зимой, в период полярной ночи.
В феврале путешественник Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. На это ему потребовалось 68 суток.
В конце августа Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Пилоты вылетели из пригорода Алейска Алтайского края. В высшей точке полета воздушный шар достиг высоты в 10 723 метра над уровнем моря. Скорость аэростата на тот момент составляла 62 километра в час. Температура воздуха за бортом показывала минус 46 градусов. Полет длился 2 часа 36 минут. В 8.31 по Барнаулу (4.31 по Москве) шар приземлился у села Огни Усть-Калманского района Алтайского края.