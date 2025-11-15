В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой

В бистро сети магазинов IKEA в Гонконге подают десерт, отсылающий к знаменитой игрушке компании — акуле Блохай.
Сладость стоит 16 гонконгских долларов — около 165 рублей. Она состоит из мятного мороженого, политого темным шоколадом и накрытым сверху вафельной фигуркой акулы.
Акула Блохай — плюшевая игрушка длиной около 100 сантиметров. Впервые она была представлена в IKEA в 2010 году в сером цвете, но в 2012-м компания сменила цвет ткани на синий.
Необычную новинку месяц назад представили в IKEA в ОАЭ. При покупке от 750 дирхам (16,5 тыс. рублей) там выдавали мини-кровать для смартфона.
Предмет оснащен NFC-чипом — он отслеживает время, которое телефон проводит на месте. Если оставлять гаджет в кровати на 7 часов в течение 7 ночей подряд, владелец получает ваучер на 100 дирхам (около 2200 рублей).