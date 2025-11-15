Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол

В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой

Фото: @eatwithdv

В бистро сети магазинов IKEA в Гонконге подают десерт, отсылающий к знаменитой игрушке компании — акуле Блохай.

Сладость стоит 16 гонконгских долларов — около 165 рублей. Она состоит из мятного мороженого, политого темным шоколадом и накрытым сверху вафельной фигуркой акулы.

Акула Блохай — плюшевая игрушка длиной около 100 сантиметров. Впервые она была представлена в IKEA в 2010 году в сером цвете, но в 2012-м компания сменила цвет ткани на синий.

Видео: @eatwithdv

Необычную новинку месяц назад представили в IKEA в ОАЭ. При покупке от 750 дирхам (16,5 тыс. рублей) там выдавали мини-кровать для смартфона.

Предмет оснащен NFC-чипом — он отслеживает время, которое телефон проводит на месте. Если оставлять гаджет в кровати на 7 часов в течение 7 ночей подряд, владелец получает ваучер на 100 дирхам (около 2200 рублей).

