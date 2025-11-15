В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Винса Гиллигана

По сюжету сериала все люди счастливы. Лишь главная героиня писательница Кэрол — «самый несчастный человеке на земле», который призван «спасти мир от счастья». В первом эпизоде она называет свою популярную ромэнтези-серию «бездумной хренью» и желает сосредоточиться на более серьезном проекте — «Горький кокон».