В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Вэнса Гиллигана

Фото: Apple TV

Apple выпустила «Песнь крови Уайкаро» («Bloodsong of Wycaro») — книгу, которую написала главная героиня сериала «Из многих» («Pluribus») Вэнса Гиллигана. Для скачивания доступна 11-страничная глава и письмо от персонажа Рии Сихорн.

По сюжету сериала все люди счастливы. Лишь главная героиня писательница Кэрол — «самый несчастный человеке на земле», который призван «спасти мир от счастья». В первом эпизоде она называет свою популярную ромэнтези серию «бездумной хренью» и желает сосредоточиться на более серьезном проекте — «Горький кокон».

По сюжету «Песни крови» капитан дюнного корабля Лукасия путешествует по бескрайним пескам Уайкаро, чтобы найти лекарство от таинственной болезни, которая поразила ее команду. Во время опасного плавания через шторм ее преследуют воспоминания о возлюбленном разбойники по имени Рабан.

Аннотация заканчивается словами: «Обуреваемая страстями, что жаждут вырваться наружу, она вскоре понимает: есть нечто худшее, чем оказаться одной в темноте… осознать, что ты не одна».

