Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Вэнса Гиллигана
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год

В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»

Иллюстрация: Disney

Disney опубликовала закулисное видео с актерами озвучки мультфильма «Зверополис-2». Поклонники заметили в нем двухсекундную сцену, отсылающую к другому проекту студии — «Рататуй».

В сцене на кухне действиями повара-льва управляет мышь, которая прячется в его гриве. Снимает колпак и разоблачает персонажа енот по прозвищу французский шеф. Его озвучил Алан Тьюдик.

Тьюдик появляется в каждом мультфильме Disney, начиная с «Ральфа» 2012 года. Например, он озвучивал герцога Варавского в «Холодном сердце», петуха Хей-хей в «Моане» и тукана в «Энканто».

Премьера «Зверополиса-2» состоится 26 ноября.Лису Нику и зайчихе Джуди предстоит взяться за новое расследование: они должны остановить ядовитого змея Гэри, который появился в городе и перевернул его с ног на голову.

Расскажите друзьям