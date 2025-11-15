В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»

Disney опубликовала закулисное видео с актерами озвучки мультфильма «Зверополис-2». Поклонники заметили в нем двухсекундную сцену, отсылающую к другому проекту студии — «Рататуй».
В сцене на кухне действиями повара-льва управляет мышь, которая прячется в его гриве. Снимает колпак и разоблачает персонажа енот по прозвищу французский шеф. Его озвучил Алан Тьюдик.
Тьюдик появляется в каждом мультфильме Disney, начиная с «Ральфа» 2012 года. Например, он озвучивал герцога Варавского в «Холодном сердце», петуха Хей-хей в «Моане» и тукана в «Энканто».
Премьера «Зверополиса-2» состоится 26 ноября.Лису Нику и зайчихе Джуди предстоит взяться за новое расследование: они должны остановить ядовитого змея Гэри, который появился в городе и перевернул его с ног на голову.