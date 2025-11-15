Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Вэнса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год

Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли

Фото: Paramount Pictures

В студии Paramount ведется работа над новым фильмом по «Стартреку». Его созданием займутся Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли, которые ранее успешно перезапустили франшизы «Человек-паук» («Человек-паук: Возвращение домой») и Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы: Честь среди воров»). Об этом сообщает Deadline.

Дуэт напишет сценарий к новому фильму и, вероятно, также выступит в качестве режиссеров и продюсеров. Детали сюжета держатся в тайне, но известно, что картина не будет связана с предыдущими фильмами или сериалами вселенной.

Ранее идею своего фильма во вселенной «Звездного пути» вынашивал Квентин Тарантино. Еще в 2017 году он предложил свою версию сценаристу Марку Л. Смиту и продюсеру Джей Джей Абрамсу в офисе студии Bad Robot. Режиссер искал соавтора, поэтому попросил Смита, который ранее работал над «Выжившим» Алехандро Г. Иньярриту, написать черновик.

«Это было нечто совершенно особенное — история Квентина не была похожа ни на что выходившее прежде. Я написал черновую версию сценария, и мы долго перебрасывались идеями. Однако позже он начал переживать из‑за того, каким по счету этот фильм станет в его карьере. Я помню, как он говорил: „Я не могу принять мысль, что ‚Стартрек‘ может стать для меня последним фильмом. Неужели именно так я хочу все закончить?“» — поделился Смит.

