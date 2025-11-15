Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли

«Это было нечто совершенно особенное — история Квентина не была похожа ни на что выходившее прежде. Я написал черновую версию сценария, и мы долго перебрасывались идеями. Однако позже он начал переживать из‑за того, каким по счету этот фильм станет в его карьере. Я помню, как он говорил: „Я не могу принять мысль, что ‚Стартрек‘ может стать для меня последним фильмом. Неужели именно так я хочу все закончить?“» — поделился Смит.