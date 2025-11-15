Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли

В студии Paramount ведется работа над новым фильмом по «Стартреку». Его созданием займутся Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли, которые ранее успешно перезапустили франшизы «Человек-паук» («Человек-паук: Возвращение домой») и Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы: Честь среди воров»). Об этом сообщает Deadline.
Дуэт напишет сценарий к новому фильму и, вероятно, также выступит в качестве режиссеров и продюсеров. Детали сюжета держатся в тайне, но известно, что картина не будет связана с предыдущими фильмами или сериалами вселенной.
Ранее идею своего фильма во вселенной «Звездного пути» вынашивал Квентин Тарантино. Еще в 2017 году он предложил свою версию сценаристу Марку Л. Смиту и продюсеру Джей Джей Абрамсу в офисе студии Bad Robot. Режиссер искал соавтора, поэтому попросил Смита, который ранее работал над «Выжившим» Алехандро Г. Иньярриту, написать черновик.
«Это было нечто совершенно особенное — история Квентина не была похожа ни на что выходившее прежде. Я написал черновую версию сценария, и мы долго перебрасывались идеями. Однако позже он начал переживать из‑за того, каким по счету этот фильм станет в его карьере. Я помню, как он говорил: „Я не могу принять мысль, что ‚Стартрек‘ может стать для меня последним фильмом. Неужели именно так я хочу все закончить?“» — поделился Смит.