Парк «Сокольники» вновь откроется 1 декабря после ремонта

Второй этап благоустройства парка «Сокольники завершен, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. 1 декабря обновленная территория станет доступна для посетителей.
Работы в центральной части парка велись с мая, и все это время она была закрыта. Теперь на Фонтанной площади появились павильоны общепита под навесами, качели, скамейки и амфитеатр. У Большого Путяевского пруда обновили песок на пляже, настил и смотровую площадку.
Были модернизированы детские площадки, колоннада с полукруглыми арками, «тропа здоровья», каток и спортивный центр «Орбита». В парке открылись Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка и новая ротонда для танцевальных занятий.
Третий этап благоустройства запланирован на 2026 год. Он охватит более 200 гектаров в отдаленной части парка — в районе Сиреневого сада, каскадов Путяевских и Оленьих прудов, Нижнего Майского прудов.