Парк «Сокольники» вновь откроется 1 декабря после ремонта

Работы в центральной части парка велись с мая, и все это время она была закрыта. Теперь на Фонтанной площади появились павильоны общепита под навесами, качели, скамейки и амфитеатр. У Большого Путяевского пруда обновили песок на пляже, настил и смотровую площадку.