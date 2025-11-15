Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
В iBooks появилась книга главной героини сериала «Из многих» Вэнса Гиллигана
В «Зверополисе-2» заметили отсылку на «Рататуй»
Новый «Стартрек» снимут Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея
Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»
Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»
В Москве открылись первые магазины Sela Home
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года

Парк «Сокольники» вновь откроется 1 декабря после ремонта

Фото: @mos_sobyanin

Второй этап благоустройства парка «Сокольники завершен, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. 1 декабря обновленная территория станет доступна для посетителей.

Работы в центральной части парка велись с мая, и все это время она была закрыта. Теперь на Фонтанной площади появились павильоны общепита под навесами, качели, скамейки и амфитеатр. У Большого Путяевского пруда обновили песок на пляже, настил и смотровую площадку.

Были модернизированы детские площадки, колоннада с полукруглыми арками, «тропа здоровья», каток и спортивный центр «Орбита». В парке открылись Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка и новая ротонда для танцевальных занятий.

1/5
© @mos_sobyanin
2/5
© @mos_sobyanin
3/5
© @mos_sobyanin
4/5
© @mos_sobyanin
5/5
© @mos_sobyanin

Третий этап благоустройства запланирован на 2026 год. Он охватит более 200 гектаров в отдаленной части парка — в районе Сиреневого сада, каскадов Путяевских и Оленьих прудов, Нижнего Майского прудов.

Расскажите друзьям