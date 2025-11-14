Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея

Поводом стало признание Рэя Джея о том, что он сотрудничает с федеральными властями и участвует в формировании дела RICO против Кардашьян и Дженнер. Так в США называют дела, связанные с коррупцией и организованной преступность. «Если бы мне сказали, что Кардашьян обвиняют в рэкете, я бы поверил», — говорил тогда певец.