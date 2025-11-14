Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея

Фото: krisjenner

Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер подали в суд на музыканта Рэя Джея. Они обвинили его в клевете, сообщил TMZ.

Поводом стало признание Рэя Джея о том, что он сотрудничает с федеральными властями и участвует в формировании дела RICO против Кардашьян и Дженнер. Так в США называют дела, связанные с коррупцией и организованной преступность. «Если бы мне сказали, что Кардашьян обвиняют в рэкете, я бы поверил», — говорил тогда певец.

Отношения семейства Кардашьян с Рэем Джеем давно уже складываются непросто. Ранее музыкант утверждал, что интимное видео с участием его и Ким утекло в сеть в 2007 году по воле самой Кардашьян. Певец заявлял, что они сняли видео по обоюдному согласию в 2003 году, а в 2006 обсуждали вместе его публикацию.

По словам Рэя Джея, Ким настояла на том, чтобы ее мать взяла на себя вопрос распространения ролика и его коммерческое использование. Кардашьян и Дженнер отрицают это.

СМИ стали доступны юридические документы, составленные адвокатом Рэя Джея — Говардом Кингом. В них певец заявляет, что Ким и Крис «потратили два десятилетия на распространение ложной истории» и что он «больше не хочет подыгрывать их небылицам».

В этих же бумагах артист утверждает, что в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер, Кардашьян и экс-супруг последней Канье Уэст ложно обвинили его в сексуализированном насилии над Ким, порномести и вымогательстве. Рэй собирался засудить всех троих за это, но его жалобу урегулировали вне суда. Кардашьян выплатила бывшему бойфренду 6 млн долларов.

Со слов Рэя, в мировом соглашении содержалось требование о запрете упоминания секс-видео на телевидении. Но почти сразу после подписания члены семьи Кардашьян нарушили это условие все в том же шоу «Семейство Кардашьян». Рэй хотел получить за это компенсацию в размере 1 млн долларов.

Теперь же ему самому грозит стать подсудимым. Артист называет иск Ким и Крис безосновательным. По его мнению, истицы пытаются использовать судебную сиситему, чтобы уклониться от выполнения обязательств по договору.
 

