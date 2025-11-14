Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite»

Звезда сериала «Милые обманщицы» Саша Питерс сыграет главную роль в хоррор-комедии «Offsite», который снимут Эрик Д. Коэн и Мэттью Хиршхорн, авторы «Винного клуба». Об этом сообщил Deadline.
Съемки фильма пройдут в Нью-Джерси. Он расскажет о сотрудниках неблагополучного технологического стартапа, чья корпоративная жизнь в отдаленном особняке превращается в хаос после загадочной смерти коллеги.
Отсутствие мобильной связи и растущее давление, связанное с необходимостью провести важную презентацию, вынуждают команду противостоять своим самым темным порывам.
В актерский состав картины вошли преимущественно стендап-комики и блогеры. В фильме снимутся Дэнни Джоллес, Лукас Зелник, Мэдисон Хамфри, Кайл Гордон, Джулиан Сьюэлл, Саймон Джонс, Бен Сиуорд, Джей Джарден и Мэттью Бруссард.
Продюсерами фильма стали Стейси Малтин и Джеки Шварц из Besties Make Movies. Исполнительными продюсерами выступили Питерс, Саймон Джонс, Това Зильберманн, Каан Карахан и Майкл Грейвс.