Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»

Фото: Variety / Getty Images

Американский актер Дэнни ДеВито («Близнецы», «Эрин Брокович») снимется в новой части франшизы «Джуманджи». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм выпустит студия Columbia Pictures. В нем зрители вновь увидят Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта, Карен Гиллан. Режиссером проекта будет Джейк Кэздан, сценаристами — Джефф Пинкнер и Скотт Розенерг.

Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. В них принимают участие Ник Джонас («Camp Rock: Музыкальные каникулы»), уже знакомые зрителям франшизы Рис Дарби, Ламорн Моррис и Биби Ньювит, а также Мэрин Хинкл, Дэн Хильдебранд («Игра престолов») и Джек Джукс («Мыслить как преступник»).

Релиз ленты запланирован на 11 декабря 2026 года. Сюжет держится в секрете. Продюсерами проекта стали Мэтт Толмач, Дуэйн Джонсон, Дэни Гарсия, Хирам Гарсия и Джейк Кэздан.

«Джуманджи» основан на одноименной детской книге Криса Ван Оллсбурга 1981 года, рассказывающей об ожившей волшебной настольной игре. В 1995 году книга была впервые экранизирована, фильм с участием Робина Уильямса стал хитом.

Перезагрузка проекта состоялась в 2017 году. В ней в центре истории оказалась уже не настольная игра, а видеоигра. По сюжету, четверо подростков оказались в телах взрослых аватаров. Фильм собрал 962,5 млн долларов в мировом прокате. Сиквел 2019 года заработал 800 млн.

