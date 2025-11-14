Дэнни ДеВито снимется в новой части «Джуманджи»

Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. В них принимают участие Ник Джонас («Camp Rock: Музыкальные каникулы»), уже знакомые зрителям франшизы Рис Дарби, Ламорн Моррис и Биби Ньювит, а также Мэрин Хинкл, Дэн Хильдебранд («Игра престолов») и Джек Джукс («Мыслить как преступник»).