Sony выпустит фильм о Лабубу

Фото: David Kristianto/Unsplash

Культовая игрушка Labubu получит собственный фильм. Его выпустит студия Sony Pictures, сообщил The Hollywood Reporter.

Проектом займется анимационное отделение компании, создавшее успешный мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» для Netflix. Он, кстати, получит продолжение в 2029 году.

К картине о Лабубу пока не прикреплены ни продюсер, ни режиссер. Неясно, будет ли предстоящий фильм анмационным или игровым. Sony пока никак не прокомментировала проект.

Фигурку Лабубу разработал родившийся в Гонконге и живущий в Европе художник Касинг Лунг. Изначально игрушки в виде зубастых монстров выпускала компания How2 Work. Всемирно популярными они стали в 2019 году, когда линейку Labubu выпустил китайский ритейлер Pop Mart.

Игрушки сначала произвели сенсацию на рынках Юго-Восточной Азии, а затем покорили весь остальной мир. Прибыль Pop Mart только в начале этого года выросла на 350 процентов.

Впрочем, в России интерес к Лабубу постепенно пошел на спад. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что продажи в сентябре сократились почти на 40% по сравнению с августом.

Netflix