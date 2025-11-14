Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом»

Американская певица Билли Айлиш назвала предпринимателя Илона Маска «гребаным жалким слабым сучьим трусом». Так артистка отреагировала в соцсетях на новость, что бизнесмен хочет стать первым в мире триллионером.
Айлиш сделала репост публикаций активистской организации My Voice My Choice. В ней указывается, куда бы Маск мог потратить свое состояние. Среди прочего — решение проблемы голода в мире и вакцинация миллионов младенцев от полиомиелита на протяжении 100 лет.
В связи с тем, что бизнесмен ничего из этого не сделал, певица обрушилась на него с критикой. Ранее Билли уже высказывалась, что богачи недостаточно выделяют средств для решения по-настоящему важных мировых проблем.
В конце октября певица обратилась к миллиардерм на церемонии вручения премии Music Innovator Awards. Во время получения награды она призвала их «раздать свои деньги».
«Люблю вас всех, но здесь есть несколько человек, у которых гораздо больше денег, чем у меня. Если вы миллиардеры, то почему вы миллиардеры? Никакой ненависти, но раздайте свои деньги, малыши», — сказала Айлиш.
В зале во время речи Билли находились Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 208 млрд долларов, создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, чей капитал составляет 5,2 млрд. Сама Айлиш на мероприятии сообщила, что пожертвует 11,5 млн долларов проектам, борющимся за «продовольственное равенство, справедливость для клиентов, сокращение карбонового загрязнения».