В Москве открылись первые магазины Sela Home

В первую коллекцию вошли примерно 500 позиций — текстиль для спальни, ванной и кухни, посуда, декор, в том числе вазы, свечи и подсвечники, деревянные и мягкие детские игрушки, товары для хранения, а также аксессуары. Вскоре компания представит праздничную линейку к Новому году — елочные украшения, свечи, посуду и праздничный декор.