В Москве открылись первые магазины Sela Home

В Москве открылись первые три магазина товаров для дома Sela Home. Они появились в торговых центрах «Павелецкая Плаза», «Коламбус» и «Город Лефортово». Об этом сообщает издание Shopper’s со ссылкой на представителя компании.
В первую коллекцию вошли примерно 500 позиций — текстиль для спальни, ванной и кухни, посуда, декор, в том числе вазы, свечи и подсвечники, деревянные и мягкие детские игрушки, товары для хранения, а также аксессуары. Вскоре компания представит праздничную линейку к Новому году — елочные украшения, свечи, посуду и праздничный декор.
Салфетки для сортировки Sela Home стоят от 399 рублей, пледы продаются по цене от 2 599 до 4299 рублей, кружки — от 599 до 1599 рублей, столовые приборы — от 1299 до 5 999 рублей.
Торговые точки также появились в Петербурге (ТЦ «Охта молл»), в Ростове-на-Дону («Мега») и в Екатеринбурге («Гринвич»). До конца года Sela Home откроется также в «Ривьере» и «Мега Химки» в Москве, в «Голливуде» в Петербурге, «Горизонте» в Ростове-на-Дону и «Планете» в Красноярске.
В 2026-м Sela Home хочет увеличить ассортимент и начать продавать товары животных, аксессуары для готовки и сезонные коллекции — полотенцы для пляжа, товары для пикника и отдыха на природе. Планируется, что Sela Home также будет проводить коллаборации.
Об открытии магазинов для дома Sela Home стало известно в середине октября. Планируется, что они заменят иностранные компании, ушедшие из России в 2022 году, в том числе Ikea, H&M Home и Zara Home.