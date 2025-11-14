В Москве открылись первые магазины Sela Home

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Билли Айлиш назвала Илона Маска «гребаным жалким славым сучьим трусом»
Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков

В Москве открылись первые магазины Sela Home

Фото: sela.ru

В Москве открылись первые три магазина товаров для дома Sela Home. Они появились в торговых центрах «Павелецкая Плаза», «Коламбус» и «Город Лефортово». Об этом сообщает издание Shopper’s со ссылкой на представителя компании.

В первую коллекцию вошли примерно 500 позиций — текстиль для спальни, ванной и кухни, посуда, декор, в том числе вазы, свечи и подсвечники, деревянные и мягкие детские игрушки, товары для хранения, а также аксессуары. Вскоре компания представит праздничную линейку к Новому году — елочные украшения, свечи, посуду и праздничный декор.

Салфетки для сортировки Sela Home стоят от 399 рублей, пледы продаются по цене от 2 599 до 4299 рублей, кружки — от 599 до 1599 рублей, столовые приборы — от 1299 до 5 999 рублей.

Торговые точки также появились в Петербурге (ТЦ «Охта молл»), в Ростове-на-Дону («Мега») и в Екатеринбурге («Гринвич»). До конца года Sela Home откроется также в «Ривьере» и «Мега Химки» в Москве, в «Голливуде» в Петербурге, «Горизонте» в Ростове-на-Дону и «Планете» в Красноярске.

В 2026-м Sela Home хочет увеличить ассортимент и начать продавать товары животных, аксессуары для готовки и сезонные коллекции — полотенцы для пляжа, товары для пикника и отдыха на природе. Планируется, что Sela Home также будет проводить коллаборации.

Об открытии магазинов для дома Sela Home стало известно в середине октября. Планируется, что они заменят иностранные компании, ушедшие из России в 2022 году, в том числе Ikea, H&M Home и Zara Home.

Расскажите друзьям
Теги:
Ikea