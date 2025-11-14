Каждый четвертый мужчина в Великобритании верит, что в него никто никогда не влюбится

Каждый четвертый мужчина верит, что в него никто никогда не влюбится. Об этом написал Dazed со ссылкой на доклад «Состояние мужчин в Великобритании», подготовленный благотворительными организациями Equimondo и Beyond Equality.
Исследователи опросили более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет Они интересовались их взглядами на политику, отцовство, отношения и психическое здоровье.
Опрос показал, что 36% молодых парней в возрасте от 18 до 24 лет не думают, что в них кто-то может влюбиться. Треть мужчин этой возрастной категории считает, что никогда не найдут человека, с которым смогут разделить жизнь.
Исследование выявило также высокий уровень антифеминистских настроений среди британских мужчин. 67% респондентов заявили, что «СМИ склонны изображать мужчин в негативном свете». Больше половины сказали, что феминизм заключается в превосходстве женщин над мужчинами. 69% участников опроса отметили, что женщины должны выполнять традиционные роли жен и матерей.
Интересно, что 65% мужчин признались, что верят, будто «у женщин в наши дни слишком много ожиданий относительно того, какими должны быть мужчины в отношениях». Около половины опрошенных опасаются, что им пришлось бы слишком много в себе изменить, чтобы отношения были долгосрочными.
44% мужчин в возрасте до 34 лет сказали, что считают серьезные отношения «слишком большими финансовыми обязательствами». Свыше половины респондентов убеждены, что большинство мужчин не имеют шансов встретить пару в приложениях для знакомств. 49% используют эти сервисы для поиска случайного секса (среди женщин таких было 23%).
«В этих данных прослеживается одна тенденция: мужчины не отвергают отношения, но многие отступают от них или теряют надежду на их возможность. Финансовое давление, социальные ожидания, отсутствие связи в интернете и влияние гендерно-дифференцированных цифровых субкультур в совокупности создают ситуацию, в которой интимная близость кажется рискованной, запутанной и часто недостижимой», — прокомментировали исследователи.