Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон

«Камбэк» — драматический сериал с элементами детектива. Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — хотят выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого попадают в серьезные неприятности. Неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он перебивается случайными заработками, питается в школьной столовой и ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.