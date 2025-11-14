Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» и Russian Code объявили о продлении сериала «Камбэк» на второй сезон. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Съемки пройдут в следующем году. Дата премьеры проекта пока неизвестна.

Видео: «Кинопоиск»

«Камбэк» — драматический сериал с элементами детектива. Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — хотят выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого попадают в серьезные неприятности. Неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он перебивается случайными заработками, питается в школьной столовой и ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.

Образ Компота на экране воплотил Александр Петров. «Я очень рад тому, что у “Камбэка” будет камбэк! Второй сезон даст возможность еще больше погрузиться в героя противоречивого, сложного, но уже такого родного. Компот уже стал другим, и вот над этим другим Компотом будет вдвойне интереснее работать и творить», — поделился он.

Главные роли в сериале  также исполнили Василиса Коростышевская в роли Даши, Григорий Столбов в роли Олега, Илларион Маров в роли Юры, Хетаг Хинчагов в роли Птахи, а также Алексей Чадов в роли Дрона. Также в сериале сыграли Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов, Владимир Афанасьев (Нигатив), Андрей Дудников, Александр Югов и другие.

Режиссером проекта выступил Динар Гарипов. Идея сериала принадлежит Илье Куликову. Сценарий написал Куликов в соавторстве с Алексеем Ивановым и Василием Внуковым. Спродюсировали первый сезон Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов совместно с Ильей Куликовым и Андреем Семеновым. Производством сезона занимались кинокомпании Russian Code и Legio Felix.

Первые две серии «Камбэка» вышли на Кинопоиске в полночь 4 октября, а финальный восьмой эпизод проекта вышел накануне, 13 ноября. Его посмотрели 1 млн подписчиков — рекорд по аудитории эпизода сериала в день премьеры за всю историю «Кинопоиска».

