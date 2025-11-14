Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон

«Кинопоиск» и Russian Code объявили о продлении сериала «Камбэк» на второй сезон. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Съемки пройдут в следующем году. Дата премьеры проекта пока неизвестна.
«Камбэк» — драматический сериал с элементами детектива. Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — хотят выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого попадают в серьезные неприятности. Неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он перебивается случайными заработками, питается в школьной столовой и ничего не помнит о своем прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего.
Образ Компота на экране воплотил Александр Петров. «Я очень рад тому, что у “Камбэка” будет камбэк! Второй сезон даст возможность еще больше погрузиться в героя противоречивого, сложного, но уже такого родного. Компот уже стал другим, и вот над этим другим Компотом будет вдвойне интереснее работать и творить», — поделился он.
Главные роли в сериале также исполнили Василиса Коростышевская в роли Даши, Григорий Столбов в роли Олега, Илларион Маров в роли Юры, Хетаг Хинчагов в роли Птахи, а также Алексей Чадов в роли Дрона. Также в сериале сыграли Ольга Воронина, Юлия Богданович, Константин Гацалов, Татьяна Тимакова, Дмитрий Гарнов, Владимир Афанасьев (Нигатив), Андрей Дудников, Александр Югов и другие.
Режиссером проекта выступил Динар Гарипов. Идея сериала принадлежит Илье Куликову. Сценарий написал Куликов в соавторстве с Алексеем Ивановым и Василием Внуковым. Спродюсировали первый сезон Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов совместно с Ильей Куликовым и Андреем Семеновым. Производством сезона занимались кинокомпании Russian Code и Legio Felix.
Первые две серии «Камбэка» вышли на Кинопоиске в полночь 4 октября, а финальный восьмой эпизод проекта вышел накануне, 13 ноября. Его посмотрели 1 млн подписчиков — рекорд по аудитории эпизода сериала в день премьеры за всю историю «Кинопоиска».