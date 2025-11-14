«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника

Николай Рерих родился в 1874 году в Петербурге в дворянской семье. В 1893 году поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Окончил университет в 1898 году, училище — в 1897. Учился в том числе у Архипа Куинджи. Его дипломную картину «Гонец» приобрел известный коллекционер Павел Третьяков.