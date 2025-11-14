«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника

Изображение: Николай Рерих

«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника Николая Рериха и его сыновой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мосгорсуд проведет разбирательство по этому вопросу 16 декабря. Картины сейчас находятся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока.

В начале июля 2025 года Останкинский районный суд признал бесхозяйным имуществом 272 картины Рерихов. В 2017 году они были изъяты из владения «Международного центра Рерихов» после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег против спонсора организации Бориса Булочника.

Николай Рерих родился в 1874 году в Петербурге в дворянской семье. В 1893 году поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Окончил университет в 1898 году, училище — в 1897. Учился в том числе у Архипа Куинджи. Его дипломную картину «Гонец» приобрел известный коллекционер Павел Третьяков.

Среди его картин: «Гонец. Восстал род на род», «Заморские гости», «Идолы», «Строят ладьи», «Гималаи», «Шамбала», «И не убоимся» и другие. Рерих написал также несколько философско-этических трудов.

Расскажите друзьям