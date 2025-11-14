«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника Николая Рериха и его сыновой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Мосгорсуд проведет разбирательство по этому вопросу 16 декабря. Картины сейчас находятся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока.
В начале июля 2025 года Останкинский районный суд признал бесхозяйным имуществом 272 картины Рерихов. В 2017 году они были изъяты из владения «Международного центра Рерихов» после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег против спонсора организации Бориса Булочника.
Николай Рерих родился в 1874 году в Петербурге в дворянской семье. В 1893 году поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств. Окончил университет в 1898 году, училище — в 1897. Учился в том числе у Архипа Куинджи. Его дипломную картину «Гонец» приобрел известный коллекционер Павел Третьяков.
Среди его картин: «Гонец. Восстал род на род», «Заморские гости», «Идолы», «Строят ладьи», «Гималаи», «Шамбала», «И не убоимся» и другие. Рерих написал также несколько философско-этических трудов.