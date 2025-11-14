В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США

Фото: Бай Балалай/YouTube

Якутская студия Saidam Baryl и американская кинокомпания Argentic Productions заключили соглашение о съемках мистического фолк-хоррора «Thaw». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сценариста и режиссера Степана Бурнашева.

«Thaw» станет первым игровым фильмом, созданным в копродукции между Якутией и США. Действие «Thaw» разворачивается в отдаленной деревне Якутии. По сюжету американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, оказывается вовлечен в шаманскую инициацию местной девушки-подростка Сарданны. Создатели проекта обещают, что фильм сотрет границы между документальным наблюдением, духовной реальностью и психологической трансформацией.

Бурнашев отметил, что в западной культуре подобные инициации часто трактуются как одержимость. «В традиции Саха это понимается как начало становления шаманом — как призвание, как ответственность. „Thaw“ приглашает зрителей увидеть эту трансформацию не как что‑то, что нужно подавлять, а как то, что важно понять», — резюмировал он.

