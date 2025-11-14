В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США

Якутская студия Saidam Baryl и американская кинокомпания Argentic Productions заключили соглашение о съемках мистического фолк-хоррора «Thaw». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сценариста и режиссера Степана Бурнашева.
«Thaw» станет первым игровым фильмом, созданным в копродукции между Якутией и США. Действие «Thaw» разворачивается в отдаленной деревне Якутии. По сюжету американский документалист, изучающий таяние вечной мерзлоты, оказывается вовлечен в шаманскую инициацию местной девушки-подростка Сарданны. Создатели проекта обещают, что фильм сотрет границы между документальным наблюдением, духовной реальностью и психологической трансформацией.
Бурнашев отметил, что в западной культуре подобные инициации часто трактуются как одержимость. «В традиции Саха это понимается как начало становления шаманом — как призвание, как ответственность. „Thaw“ приглашает зрителей увидеть эту трансформацию не как что‑то, что нужно подавлять, а как то, что важно понять», — резюмировал он.