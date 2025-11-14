Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Американский рэпер Эминем спродюсирует шоу, которое покажут в перерыве традиционного футбольного матча в День благодарения, в котором участвует команда «Детройт Лайонс». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Эминем заключил сделку о многолетнем партнерстве с клубом. В течение трех лет подряд Эминем будет разрабатывать праздничное шоу вместе с менеджером Полом Розенберг. В этом году его покажут в перерыве матча с «Грин-Бей Пэкерс». 

«Для нас большая честь объединиться с „Лайонс“ и стать частью величайшей спортивной традиции Детройта. Мы с нетерпением ждем возможности организовать незабываемые шоу с участием артистов мирового уровня для болельщиков на стадионе „Форд Филд“ и десятков миллионов зрителей по всей стране», — поделился Розенберг.

Американские артисты нередко участвуют в постановке шоу для футбольных событий. Самое крупное из них, «Супербоул», продюсировали в разные годы Джей Зи и Roc Nation. Эминем участвовал в шоу как артист в 2021 году вместе со Снуп Доггом, Dr. Dre, Кендриком Ламаром и Мэри Джей Блайдж.

