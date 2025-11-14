Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»

Эминем заключил сделку о многолетнем партнерстве с клубом. В течение трех лет подряд Эминем будет разрабатывать праздничное шоу вместе с менеджером Полом Розенберг. В этом году его покажут в перерыве матча с «Грин-Бей Пэкерс».