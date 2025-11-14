На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е. Об этом сообщает канал «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».
Как пишет «Москвич Mag», буква в названии станции всегда была под наклоном, но несколько лет назад ее поставили в прямое положение. С тех пор городские активисты добивались возвращения исторического наклона литеры.
Телеграм-канал «Развитие метрополитена и транспорта в Москве» опубликовал ответ московского метрополитена на обращение жителя по поводу ситуации. В нем говорится, что в качестве «авторского надзора» внесли изменения в рабочую и проектную документацию для возвращения наклона буквы. Обратившихся в ведомство поблагодарили за активную гражданскую позицию.
Недавно был утвержден дизайн станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро. В дизайне обыгрывается название: стены будут украшены алюминиевыми пластинами в форме кленовых листьев. Похожие золотые узоры расположатся на полу вестибюля.