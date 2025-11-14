На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлили на второй сезон
«Международный центр Рерихов» обжаловал решение о передаче государству 272 картин художника
В Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США
Эминем спродюсирует шоу для футбольной команды «Детройт Лайонс»
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана
«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»
В США открылся Netflix House
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов

На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е

Фото: @razvitie_metro_msk

На станции метро «Беговая» в Москве вернули исторический наклон буквы Е. Об этом сообщает канал «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».

Как пишет «Москвич Mag», буква в названии станции всегда была под наклоном, но несколько лет назад ее поставили в прямое положение. С тех пор городские активисты добивались возвращения исторического наклона литеры.

Телеграм-канал «Развитие метрополитена и транспорта в Москве» опубликовал ответ московского метрополитена на обращение жителя по поводу ситуации. В нем говорится, что в качестве «авторского надзора» внесли изменения в рабочую и проектную документацию для возвращения наклона буквы. Обратившихся в ведомство поблагодарили за активную гражданскую позицию.

Фото: @razvitie_metro_msk

Недавно был утвержден дизайн станции «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро. В дизайне обыгрывается название: стены будут украшены алюминиевыми пластинами в форме кленовых листьев. Похожие золотые узоры расположатся на полу вестибюля.

