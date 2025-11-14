Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана

Фото: пресс-материалы

В издательстве Individuum выходит книга историка немецкой культуры Яна Питера Барбиана «Литературная политика Третьего рейха. Книги и люди при диктатуре». Об этом «Афише Daily» сообщили представители издательства.

Выпуск новинки готовили к 27-й ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая пройдет с 4 по 7 декабря. Однако книгу представят на фестивале «Параллельно», который состоится в те же даты в книжном магазине «Пархоменко».

Автор «Литературной политики Третьего рейха. Книги и люди при диктатуре» опирается на множество архивных материалов и исследует, как книжный рынок стал важнейшей опорой политической пропаганды в нацистской диктатуре.

«Он детально рассказывает о том, как разворачивались контроль над писателями, издателями, книжными магазинами и библиотеками и их преследование, а также о практиках самоцензуры. Тем самым в книге воссоздается подробная картина подавленного диктатурой общества, в котором каждый, кто не высказался против, неминуемо становится функциональной частью системы подавления свободы и независимости, будь то писатель, редактор или даже обычный посетитель библиотеки», — рассказали в издательстве.

Кроме того, на фестивале будут представлены еще 8 новых книг издательства: «Женский оркестр Освенцима. История выживания» Энн Себбы, «Непокорная Симона Вейль. Жизнь в пяти идеях» Роберта Зарецки, «Азеф. Антигерой русской революции» Валерия Шубинского, «Люди и города. Путеводитель по русскому Средневековью» Ивана Давыдова, «Операция „Немезис“. История возмездия за геноцид армян» Эрика Богосяна, «Долгая дорога в Тегеран. На велосипеде по Европе и Ближнему Востоку» Ребекки Лоу, «Ловушка идентичности. История об идеях и власти в наше время» Яши Мунка.

Весной издательству Individuum без объяснения причин впервые отказали в участии в ярмарке Non/fiction, которая традиционно проходит в московском Гостином Дворе. Несмотря на это, в даты ярмарки Individuum провел собственный фестиваль «„Бражники“ — и напиться!», который прошел на трех площадках.

