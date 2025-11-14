Individuum выпускает книгу «Литературная политика Третьего рейха» Яна Питера Барбиана

«Он детально рассказывает о том, как разворачивались контроль над писателями, издателями, книжными магазинами и библиотеками и их преследование, а также о практиках самоцензуры. Тем самым в книге воссоздается подробная картина подавленного диктатурой общества, в котором каждый, кто не высказался против, неминуемо становится функциональной частью системы подавления свободы и независимости, будь то писатель, редактор или даже обычный посетитель библиотеки», — рассказали в издательстве.