«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»

Компания рассчитывает, что это позволит усилить различие между косметическими магазинами сети и продуктовыми. Торговые точки «Магнит Косметик» поделили на три вида: бьюти, household (товары для дома) и дрогери (непродовольственные повседневные товары). Магазины household и дрогери будут открываться под вывеской «М.Косметик». Для бьюти-сторов запустят бренд «М.Кос».