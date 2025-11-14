«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов «Магнит Косметик»

«Магнит» проведет ребрендинг сети магазинов косметики и бытовой химии «Магнит Косметик», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания рассчитывает, что это позволит усилить различие между косметическими магазинами сети и продуктовыми. Торговые точки «Магнит Косметик» поделили на три вида: бьюти, household (товары для дома) и дрогери (непродовольственные повседневные товары). Магазины household и дрогери будут открываться под вывеской «М.Косметик». Для бьюти-сторов запустят бренд «М.Кос».
Первый магазин-дрогери «М.Косметик» планируется открыть в конце ноября. Магазин бьюти-кластера начнет работу 15 ноября по адресу: г. Краснодар, Красная ул., 85.
В августе «Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве, на Малой Пироговской, 17. Cервис рассчитан на самообслуживание: покупатели выбирают лапшу и топинги, оплачивают заказ и самостоятельно готовят блюдо в раменоварке.