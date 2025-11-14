В США открылся Netflix House

Netflix открыл первый из двух развлекательных комплексов Netflix House. Он находится в бывшем здании торгового центра King of Prussia Mall в Филадельфии.
Там представлены проекты «Уэнсдэй», «Ван-Пис», «Достать ножи», «Бриджертоны», «Бумажный дом». Вход в само пространство бесплатный, но внутри есть как бесплатные, так и платные развлечения. Посетители смогут почувствовать себя героями сериалов, поиграть в VR-игры, мини-гольф, викторины и другие активности.
В комплексе будут показывать популярные фильмы и сериалы стримингового сервиса. Там также будет работать ресторан Netflix Bites с едой и коктейлями, вдохновленными «популярными историями и персонажами Netflix», а еще магазин с мерчем.
11 декабря второй похожий тематический парк откроется в Galleria Dallas в Далласе. Там будут построены декорации из фильмов и сериалов Netflix «Игра в кальмара», «Очень странные дела». Там также будет размещен аркадный зал Netflix RePLAY с «физическими испытаниями, захватывающими сюжетными комнатами и играми в стиле ретро», в которых можно будет соревноваться с друзьями или играть в команде. В 2027 году планируется открытие и третьего комплекса — в Лас-Вегасе.