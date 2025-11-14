В США открылся Netflix House

Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза
Ной, Посейдон и Сакура: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2025 году
Дайвер погрузился под лед на глубину 56 метров и установил рекорд
Лена Данэм работает над сериалом для Netflix по мотивам книги «Элизы» Саманты Лич
В России создадут рейтинг автошкол
В Екатеринбурге 24 февраля пройдет ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
Для съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана использовали более 600 километров пленки
Девушка вернула Синтии Эриво шляпу, которую та забыла на премьере «Злой» год назад
«Астрал-6» выйдет 21 августа 2026 года
8% россиян не будут встречать Новый год
Сценарии и личные вещи Алана Рикмана продадут на аукционе
В «Художественном» пройдет зрительская премьера «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс
Появился первый трейлер «Прощай, Джун» — режиссерского дебюта Кейт Уинслет
В этом году фиксируется рекордное число магнитных бурь
Сезон аренды электросамокатов и велосипедов в Москве завершится 14 ноября
Суд приговорил к восьми годам колонии рэпера Obe1Kanobe за покушение на сбыт наркотиков
Новая выставка в «ГЭС-2» проверит на прочность стереотипы о Средневековье и Античности
В Красногорске задержали руководителя демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком»
Популярность фастфуда растет на фоне падения трафика ресторанов
Россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 22 тыс. рублей
Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент
Брошь с бриллиантами, потерянную Наполеоном при Ватерлоо, продали за 4,4 млн долларов
Софи Тэтчер из «Шершней» и «Еретика» снимется в гонконгской комедии «Персики»
Ученые: у Гитлера было заболевание, вызывающее недоразвитость половых органов
Леди Гаге потребовалась помощь психиатра после съемок «Звезда родилась»
Вышел трейлер второго сезона «Фоллаута»

В США открылся Netflix House

Фото: Netflix

Netflix открыл первый из двух развлекательных комплексов Netflix House. Он находится в бывшем здании торгового центра King of Prussia Mall в Филадельфии.

Там представлены проекты «Уэнсдэй», «Ван-Пис», «Достать ножи», «Бриджертоны», «Бумажный дом». Вход в само пространство бесплатный, но внутри есть как бесплатные, так и платные развлечения. Посетители смогут почувствовать себя героями сериалов, поиграть в VR-игры, мини-гольф, викторины и другие активности.

В комплексе будут показывать популярные фильмы и сериалы стримингового сервиса. Там также будет работать ресторан Netflix Bites с едой и коктейлями, вдохновленными «популярными историями и персонажами Netflix», а еще магазин с мерчем.

11 декабря второй похожий тематический парк откроется в Galleria Dallas в Далласе. Там будут построены декорации из фильмов и сериалов Netflix «Игра в кальмара», «Очень странные дела». Там также будет размещен аркадный зал Netflix RePLAY с «физическими испытаниями, захватывающими сюжетными комнатами и играми в стиле ретро», в которых можно будет соревноваться с друзьями или играть в команде. В 2027 году планируется открытие и третьего комплекса — в Лас-Вегасе.

Расскажите друзьям