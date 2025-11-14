В США открылся Netflix House

11 декабря второй похожий тематический парк откроется в Galleria Dallas в Далласе. Там будут построены декорации из фильмов и сериалов Netflix «Игра в кальмара», «Очень странные дела». Там также будет размещен аркадный зал Netflix RePLAY с «физическими испытаниями, захватывающими сюжетными комнатами и играми в стиле ретро», в которых можно будет соревноваться с друзьями или играть в команде. В 2027 году планируется открытие и третьего комплекса — в Лас-Вегасе.