Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»

На ютуб-канале Studiocanal опубликовали трейлер фильма «Cold Storage» («Холодное хранилице»), который выйдет в зарубежный кинопрокат 6 февраля. В картине снялись Джорджина Кэмпбелл, Джо Кири, Ванесса Редгрейв, Лесли Мэнвилл и Лиам Нисон.
Режиссером ленты выступил Джонни Кэмпбелл. Он рассказал о двух сотрудниках склада, построенного на бывшей военной базе. Их смена превращается в кошмар, когда из подземных уровней вырывается разрушительный паразит.
Картину поставили по мотивам романа Дэвида Кеппа. В актерский состав вошли Сози Бейкон, Даррелл Д’Силва, Дэниел Ригби, Роб Коллинз, Эллора Торчиа, Аарон Хеффернан и Эндрю Брук.
Лесли Мэнвилла же недавно можно было увидеть в новом сезоне сериала-антологии «Монстр» Райана Мерфи. Он посвящен маньяку Эду Гейну и его влиянию на современную культуру.