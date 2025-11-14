Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон и Ванесса Редгрейв появились в трейлере «Холодного хранилища»

Кадр: Studiocanal/YouTube

На ютуб-канале Studiocanal опубликовали трейлер фильма «Cold Storage» («Холодное хранилице»), который выйдет в зарубежный кинопрокат 6 февраля. В картине снялись Джорджина Кэмпбелл, Джо Кири, Ванесса Редгрейв, Лесли Мэнвилл и Лиам Нисон.

Режиссером ленты выступил Джонни Кэмпбелл. Он рассказал о двух сотрудниках склада, построенного на бывшей военной базе. Их смена превращается в кошмар, когда из подземных уровней вырывается разрушительный паразит.
 

Видео: Studiocanal/YouTube

Картину поставили по мотивам романа Дэвида Кеппа. В актерский состав вошли Сози Бейкон, Даррелл Д’Силва, Дэниел Ригби, Роб Коллинз, Эллора Торчиа, Аарон Хеффернан и Эндрю Брук. 

Летом Лиам Нисон появился в боевике «Ледяной драйв-2: Дорога в небеса». Кроме того, актер сыграл главную роль в ремейке «Голого пистолета».

Лесли Мэнвилла же недавно можно было увидеть в новом сезоне сериала-антологии «Монстр» Райана Мерфи. Он посвящен маньяку Эду Гейну и его влиянию на современную культуру.
 

