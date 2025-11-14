За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза

Глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков рассказал, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза. Об этом пишет ТАСС.
Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
14 ноября подсветкой обеспечили храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино. «Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания. В настоящее время работы полностью завершены», — сказал Бирюков.
Недавно в Москве началось строительство нового здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Новый комплекс свяжут с флагманским центром и другими корпусами «Склифа» надземными и подземными переходами.