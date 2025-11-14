Приложение, позволяющее общаться с ИИ-аватарами умерших родственников, раскритиковали
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза

Фото: @kgh_moscow

Глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков рассказал, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза. Об этом пишет ТАСС.

Количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

14 ноября подсветкой обеспечили храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино. «Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания. В настоящее время работы полностью завершены», — сказал Бирюков.

Недавно в Москве началось строительство нового здания НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Новый комплекс свяжут с флагманским центром и другими корпусами «Склифа» надземными и подземными переходами.

